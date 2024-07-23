49-летняя жена Сеска Фабрегаса восхитила Сеть кадрами из тренажёрного зала

Трудно поверить в то, что Даниэлла Семаан старше футболиста на 12 лет. Супруга Сеска Фабрегаса –всемирно известная модель. Она была рядом со спортсменом на протяжении практически всей его карьеры. Сейчас Даниэлле 49 лет. Физическая активность в обязательном порядке присутствует в жизни манекенщицы, а результат её упорной работы над собой заметен невооружённым глазом.

Даниэлла Семаан Фото: Из личного архива Даниэллы Семаан

Семаан показала, как поддерживает себя в форме. Модель чередует различные комплексы тренировок. Одними из наиболее любимых для Даниэллы являются упражнения с дополнительным весом. Приседания с гантелями, работа над мышцами пресса – всё это обязательно входит в привычную спортивную программу манекенщицы.

В своё время Семаан снялась для десятков обложек известнейших глянцевых журналов. Она уверена, что завершение карьеры и возраст – не повод отказываться от заботы о себе. Фабрегас полностью поддерживает жену, поэтому супруги часто появляются на тренировках вместе.

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