Названа самая красивая актриса за всю историю кино

Эта актриса обошла даже Анджелину Джоли и Мэрилин Монро. Аналитический портал ListChallenges составил список из ста самых красивых актрис за всю историю кинематографа. В него вошли самые успешные и известные красавицы, которые в разные годы покоряли миллионы поклонников по всему миру.

20 лучших в рейтинге открыла Сальма Хайек, а несколькими строчками выше расположились Грейс Келли, Бриджит Бардо, Кэтрин Зэта-Джонс и другие. Легендарная Мэрилин Монро оказалась на втором месте топа, уступив только невероятно утончённой и харизматичной Монике Беллуччи.

По версии портала, именно 59-летняя исполнительница главной роли в фильме «Квартира» заслуживает звание главной красавицы кинематографа. Актриса родилась в Италии, однако в возрасте 16 лет начала модельную карьеру, что позволило ей стать звездой с мировым именем. В 1996 году Моника получила премию «Оскар».

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