Блогер Никита Серов — о важности спорта: жизнь требует движения

Блогер Никита Серов не понаслышке знает о том, насколько важна физическая активность и подвижность. Он уверен, что именно спорт – ключ к здоровью и хорошему самочувствию. В новом выпуске шоу «Испытано на себе» блогер объяснил, почему важно не сидеть без движения.

У меня есть такая татуировка: «Жизнь требует движения». Если человек не будет заниматься физическими активностями, у него произойдёт ржавление, как у железа, произойдёт прокрастинация. У него не будет циркулировать кровь, — уверен Серов.

Никита отметил, что особенно это актуально для тех, у кого из года в год не получается найти причину своего плохого самочувствия и кто ходит по врачам. На деле же решить проблему с постоянной усталостью можно с помощью спорта.

Для того чтобы был хороший кровопоток для мозга и сердца, чтобы организм функционировал, нужно хотя бы каким-то спортом заниматься. Пусть это будет просто ОФП, зарядка, скандинавская ходьба, кардио, — посоветовал блогер.

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