Никита Серов о спорте после 30 лет — у меня открылась какая-то чакра экстрима

Блогер и спортсмен Никита Серов признался, что только после 30 лет стал большим фанатом экстрима. По его словам, многолетние занятия бодибилдингом, фитнесом и другими видами физической активности пробуждают тягу к опасности. Об этом он поведал в новом выпуске шоу «Испытано на себе».

После 30 у меня открылась какая-то чакра экстрима. Раньше я всегда: никакой скорости, а сейчас – наоборот. Адреналин, прыжки, тарзанки, парашют, дайвинг. Мне нужна эмоция, мне нужен адреналин, — рассказал Серов.

Кроме того, Никита отметил, что с возрастом чувствует себя куда более энергичным. Блогер старается не сидеть на месте, чтобы не упустить ни единой возможности, а спорт – идеальный вариант, чтобы реализовать потребность в активности.

У меня реально очень много энергии. Моя невеста младше меня на 10 лет, и она всегда спрашивает, откуда у меня столько энергии. Я каждый день просыпаюсь и сразу же: спорт, тренировки, работа, жизнь. Не могу сидеть на месте, — поделился блогер.

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