Блогер Никита Серов рассказал о своей системе тренировок и питания

Уже много лет блогер не представляет свою жизнь без спорта. Большой путь Никиты Серова начался с бодибилдинга. Постепенно он пришёл к тому, что значительно сократил продолжительность тренировок и отказался от травмоопасных упражнений.

Я занимаюсь минимум пять дней в неделю. Максимум по часу, но стараюсь уложиться в 50 минут, чтобы в один день одну группу мышц прорабатывать. Сделал – ушёл, чтобы не тратить по несколько часов, так как график у меня всё равно плотный, — поделился Никита.

В новом выпуске шоу «Испытано на себе» Серов рассказал о своём привычном рационе для поддержания физической формы и активности. По словам блогера, в день он употребляет около 2500 ккал, поддерживая баланс белков, жиров и углеводов. При таком подходе Никите удаётся удерживать вес около 90–93 кг при росте 185 см.

Я стараюсь придерживаться правила «Мы то, что мы едим». Это правда, потому что можно объедаться, но организм всё равно отреагирует потом, высыпаниями и так далее. На самом деле всё от еды, поэтому я стараюсь более-менее чисто питаться. Только мамина еда – моя слабость, — отметил Серов.

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