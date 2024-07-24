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Учёные разработали назальный спрей, улучшающий память

Учёные разработали назальный спрей, улучшающий память
Назальный спрей, улучшающий память
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Учёные из Медицинского отделения Техасского университета совершили прорыв, разработав назальный спрей с необычным терапевтическим эффектом. Он очищает клетки мозга от накоплений токсичного тау-белка, связанного с болезнью Альцгеймера, и улучшает память.

Исследование, опубликованное в журнале Science Translational Medicine, показало, что назальный спрей с антителами против белка тау может значительно снижать его уровень в мозге и замедлять прогрессирование болезни у лабораторных животных. В будущем учёные намерены провести испытания на людях.

По словам авторов, назальные препараты обладают существенными преимуществами по сравнению с другими методами введения лекарств, например, инъекциями. Они легко вводятся, безболезненны для пациентов и могут обеспечивать более быстрое действие на целевые участки мозга.

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