Никита Серов назвал самые распространённые ошибки начинающих бодибилдеров

Блогер больше пяти лет был профессиональным бодибилдером. Никита Серов рассказал, что свой путь в этом виде спорта начал с онлайн-тренировок, однако со временем осознал, насколько серьёзной была эта ошибка. В новом выпуске шоу «Испытано на себе» блогер объяснил, почему важно заниматься только под присмотром тренера.

Если мы говорим о профессиональном бодибилдинге, то без тренера никуда, потому что этот вид спорта непростой. Там и эндокринологи нужны в том числе, чтобы следить за гормонами мужскими, — объяснил Серов.

Важно не навредить физической активностью здоровью, поэтому экономия в вопросах бодибилдинга неуместна. Необходимо начать свой путь в этом жёстком виде спорта максимально мягко и комфортно.

На первых порах ты веришь в себя: «Я смогу, я сделаю!», но лучше довериться профессионалу, у которого уже есть кейсы, когда он доводил до результатов спортсменов. 100% не жалеть средств, потому что здесь в первую очередь страдает здоровье, поэтому никакой самодеятельности.

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