Никита Серов — о своих первых соревнованиях по бодибилдингу: я за 4 дня набрал 19 кг

После первых соревнований по бодибилдингу блогер совершил серьёзную ошибку. В новом выпуске шоу «Испытано на себе» Никита Серов рассказал, что всего за несколько дней он поправился на 19 кг. Причиной тому стал неправильный выход из сушки.

Я за четыре дня набрал 19 кг. Оказалось, что это возможно. Когда ты готовишься к выходу на сцену, последние 10 дней ты начинаешь жёсткие манипуляции с солью и водой, убираешь углеводы, чтобы тебе максимально слило всё, остались только мышцы и кожа, — поделился Серов.

Никита рассказал, что после соревнований практически сразу начал есть всё подряд. В результате из-за лишней жидкости в организме он не мог даже встать с постели. Блогеру пришлось обращаться за помощью к врачам.

Как входить я понял, а как выходить, я даже не знал. Вот я вышел и начал пиццу закусывать шоколадкой. Мне хотелось есть. Я приехал в Москву и на четвёртый день понял, что не могу даже встать, так как у меня живот как у беременной женщины. Я выступал с весом 78 кг, а потом набрал до 97 кг.

К счастью, довольно быстро медики привели организм спортсмена в норму. С того момента Серов предельно внимательно следит за питанием и не допускает резких скачков веса.

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