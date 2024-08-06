Эксперты сравнили питательный состав соевого, овсяного и миндального молока

Растительные альтернативы молока становятся всё более популярными, но их питательный состав и связанная с ними польза для здоровья могут значительно различаться. Учёные из Института Макса Рубнера сравнили преимущества овсяных, миндальных и соевых напитков.

Согласно исследованию, опубликованному у Journal of Food Composition and Analysis, в соевом молоке самое высокое содержание минералов, микроэлементов и витаминов, таких как калий (131,99 мг на 100 г), медь (116,51 мкг/100 г), тиамин (44,02 мкг на 100 г) и фолат (9,7 мкг на 100 г). Также в нём больше белка, чем в овсяном и миндальном молоке, — 3,23 г на 100 г.

Более того, в соевых напитках выявлено наибольшее количество фитатов, которые могут влиять на биодоступность таких важных элементов, как цинк, железо и кальций, сообщают учёные.

Отмечается, что в рамках исследования эксперты изучили 36 образцов растительного молока.

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