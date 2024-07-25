В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно обрабатывать грибы после сбора

Употребление грибов может вызвать пищевое отравление. Эксперты Роспотребнадзора рассказали, как правильно обрабатывать такой продукт после сбора.

Грибы следует собирать вдали от города, трасс и предприятий. Чаще всего причиной отравлений является употребление ядовитых или условно съедобных сортов, неправильно приготовленных съедобных, а также грибов, собранных в неположенных местах.

Чтобы минимизировать риск неприятных для здоровья последствий, грибы необходимо обрабатывать в день сбора. Перед приготовлением следует отварить урожай в течение 10 минут, затем его тщательно промыть, а уже потом приступить к готовке.

При появлении признаков отравления нужно как можно скорее обратиться к врачу.

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