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В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно обрабатывать грибы после сбора

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно обрабатывать грибы после сбора
Как правильно обрабатывать грибы после сбора
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Употребление грибов может вызвать пищевое отравление. Эксперты Роспотребнадзора рассказали, как правильно обрабатывать такой продукт после сбора.

Грибы следует собирать вдали от города, трасс и предприятий. Чаще всего причиной отравлений является употребление ядовитых или условно съедобных сортов, неправильно приготовленных съедобных, а также грибов, собранных в неположенных местах.

Чтобы минимизировать риск неприятных для здоровья последствий, грибы необходимо обрабатывать в день сбора. Перед приготовлением следует отварить урожай в течение 10 минут, затем его тщательно промыть, а уже потом приступить к готовке.

При появлении признаков отравления нужно как можно скорее обратиться к врачу.

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