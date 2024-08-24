Учёные нашли связь между энергетическими напитками и внезапной остановкой сердца

Специалисты Клиники Майо в США изучили риски, связанные с употреблением энергетических напитков. В исследовании приняли участие 144 человека, переживших внезапную остановку сердца, причём 7 из этих пациентов (5%) употребляли энергетические напитки незадолго до удара.

Анализ показал, что энергетические напитки связаны с внезапной остановкой сердца у пациентов с генетическими заболеваниями сердца. По мнению авторов, содержащиеся в продукте кофеин и другие стимулирующие ингредиенты изменяют частоту сердечных сокращений и артериальное давление.

Медики призывают людей быть внимательными к своему здоровью и ограничивать потребление энергетических напитков, особенно тем, у кого есть предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям.

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