Райан Рейнольдс и Хью Джекман попали в Книгу рекордов Гиннесса

Актёры сыграли в фильме, который ещё даже не вышел, а уже бьёт рекорды. Райан Рейнольдс и Хью Джекман вошли в Книгу рекордов Гинесса как исполнители главных ролей фильма, тизер которого стал самым просматриваемым в истории за 24 часа после релиза.

Райан Рейнольдс и Хью Джекман получают награду Фото: Theo Wargo/Getty Images

Актёры получили сертификат, в котором указано, что в период с 11 по 12 февраля реклама «Дэдпула и Росомахи» собрала 365 млн просмотров. Премьера тизера состоялась во время трансляции финала Супербоула на онлайн-платформах.

В этот же день Райан Рейнольдс получил ещё один сертификат за достижение в Книге рекордов. 47-летний канадский актёр является совладельцем валлийского футбольного клуба Wrexham AFC. Площадка в Рексеме была признана старейшим международным футбольным стадионом, который используется по сей день. По состоянию на 5 апреля 2024 года он непрерывно задействуется в течение 147 лет и 31 дня.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.