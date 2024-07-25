Музыкант Владимир Солдатов похудел на 20 килограммов ради съёмок клипа с Валей Карнавал

Артисту удалось избавиться от лишнего всего за 2,5 месяца. Владимир Солдатов (SOLDATOV) и Валя Карнавал представили клип на ремейк хита «Вдох-Выход». Специально для съёмок ролика музыкант похудел на 20 килограммов.

Солдатов рассказал, что справиться с лишним весом ему удалось с помощью активных тренировок, интервального голодания и правильного питания. За процессом похудения Владимира внимательно наблюдала нутрициолог Жанна Тиханычева.

Владимир Солдатов Фото: Из личного архива Владимира Солдатова

Я практиковал интервальное голодание, а также отказался от сахара, молочки, глютена. Если учесть, что я не ем мясо и мой рацион был преимущественно веганским, мне понадобилась помощь нутрициолога, чтобы разработать сбалансированный план питания и получить все необходимые микроэлементы. С дисциплиной в плане ранних подъёмов и своевременного отхода ко сну у меня уже давно всё в порядке, а вот спорт пришлось внедрить, — рассказал Солдатов.

По словам артиста, ему пришлось серьёзно взяться за себя, поскольку избавиться от лишних килограммов было непросто. Первый месяц Владимир посвятил функциональным тренировкам, а второй – воркауту.

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