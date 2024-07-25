На этой неделе на Земле был зарегистрирован самый жаркий день за всю историю наблюдений

На этой неделе Земля пережила самый жаркий день за всю историю наблюдений. Об этом сообщает Служба по изменению климата Copernicus (C3S).
Глобальная температура в воскресенье, 21 июля, стала самой высокой с момента начала ведения записей в 1940 году. Средняя температура воздуха у поверхности достигла пика в 17,09 °C. Предыдущий рекорд в 17,08 °C был установлен 6 июля 2023 года.
Однако рекорд продержался недолго — уже на следующий день, в понедельник, 22 июля, столбик термометра поднялся до 17,15 °C.
По словам экспертов, 2024 год имеет все шансы стать самым жарким за всю историю наблюдений. Сейчас этот титул принадлежит 2023 году.
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