Дженнифер Лопес поделилась селфи в белоснежном купальнике в честь своего 55-летия

Звезда с размахом отпраздновала юбилей. Трудно поверить в то, что Дженнифер Лопес исполнилось 55 лет. Тем более невозможно это сделать после того, как актриса и певица опубликовала селфи в честь своего дня рождения.

Исполнительница хита On The Floor позировала перед зеркалом в белоснежном купальнике, который стал частью её образа для вечеринки по случаю праздника. Лопес дополнила лук массивными золотыми украшениями и фирменным гладким хвостом.

Дженнифер Лопес Фото: Из личного архива Дженнифер Лопес

Это я сейчас, — написала звезда.

Вечером того же для Джей Ло закатила грандиозный праздник в стиле сериала «Бриджертоны». Среди приглашённых гостей были все друзья и близкие артистки, а также её многочисленные коллеги. Единственный, кто так и не появился на вечеринке, это муж Лопес Бен Аффлек.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.