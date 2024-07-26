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Дженнифер Лопес поделилась селфи в белоснежном купальнике в честь своего 55-летия

Дженнифер Лопес поделилась селфи в белоснежном купальнике в честь своего 55-летия
Дженнифер Лопес
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Звезда с размахом отпраздновала юбилей. Трудно поверить в то, что Дженнифер Лопес исполнилось 55 лет. Тем более невозможно это сделать после того, как актриса и певица опубликовала селфи в честь своего дня рождения.

Исполнительница хита On The Floor позировала перед зеркалом в белоснежном купальнике, который стал частью её образа для вечеринки по случаю праздника. Лопес дополнила лук массивными золотыми украшениями и фирменным гладким хвостом.

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес

Фото: Из личного архива Дженнифер Лопес

Это я сейчас, — написала звезда.

Вечером того же для Джей Ло закатила грандиозный праздник в стиле сериала «Бриджертоны». Среди приглашённых гостей были все друзья и близкие артистки, а также её многочисленные коллеги. Единственный, кто так и не появился на вечеринке, это муж Лопес Бен Аффлек.

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