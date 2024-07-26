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Том Брэди растрогал поклонников милым фото своей мамы и маленькой дочери

Том Брэди растрогал поклонников милым фото своей мамы и маленькой дочери
Том Брэди
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Спортсмен ударился в ностальгию. Том Брэди рассказал поклонникам, что пересматривал старые фотографии и обнаружил трогательный кадр, на котором запечатлена его мама Галинн Брэди со своей ещё совсем маленькой внучкой Вивиан. На фото счастливая бабушка держит смеющуюся девочку на руках.

Мама и дочь Тома Брэди

Мама и дочь Тома Брэди

Фото: Из личного архива Тома Брэди

Мои любимая мама и доченька, которая всегда будет для меня малышкой, — подписал кадр футболист.

Судя по всему, с момента, когда был сделан снимок, прошло больше десяти лет. Сейчас дочери Тома уже 14, а его матери 78 лет. Брэди признаётся, что после завершения спортивной карьеры стал настоящим домоседом. Большую часть времени он проводит с близкими и часто погружается в приятную ностальгию.

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