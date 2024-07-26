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Хроническая тревожность может негативно влиять на работу мозга

Исследование: хроническая тревожность может негативно влиять на работу мозга
Тревожность может влиять на работу мозга
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Тревожность может быть новым фактором риска развития деменции. На это указывает научная статья, опубликованная в журнале Американского гериатрического общества.

В исследовании приняли участие 2132 человека, средний возраст которых составил 76 лет. Наблюдение за ними велось в среднем в течение 10 лет.

Авторы обнаружили, что наличие хронической тревожности повышает риск деменции в 2,8 раза, а повторно возникающей тревожности — в 3,2 раза. Ещё более высокие риски наблюдались у взрослых с тревогой в возрасте до 70 лет.

Интересно, люди, у которых тревожность ушла, имели такой же риск развития деменции, как и люди без тревоги.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что тревожность может быть новым фактором риска, на который следует обратить внимание при профилактике деменции, а также указывают на то, что лечение тревожности может снизить этот риск.
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