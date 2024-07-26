«Чемпионат» проведёт фитнес-челлендж на празднике здорового образа жизни DDX Fitness FEST

Редактор спортивного портала «Чемпионата», ведущая шоу «Испытано на себе» Алия Нургалеева и участник реалити-шоу «Титаны» блогер-миллионник Шамиль Гимаев проведут соревнования на силу и выносливость.

В музее-заповеднике «Коломенское» 28 июля на сцене DDX Fitness FEST в 12:30 Алия Нургалеева узнает у популярного блогера Шамиля Гимаева, как правильно выполнять элементы силовых тренировок. Спортсмен расскажет о себе и проведёт мастер-класс, а также покажет, как он отжимается с девушкой, стоящей на его спине.

Все желающие смогут принять участие в состязании на силу и выносливость. Победители получат автографы Алии и Шамиля и фирменные подарки от «Чемпионата».

Спортивный портал «Чемпионат» является официальным информационным партнёром DDX Fitness FEST. В рамках мероприятия запланировано более 150 групповых тренировок, розыгрыши призов, встречи с известными блогерами, выступления популярных артистов.

Ожидается, что фестиваль фитнеса и здорового образа жизни посетят более 20 тыс. человек. На территории площадью свыше 50 тыс. квадратных метров гостей ждёт разнообразие активностей на любой вкус и уровень физической подготовки.

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