Дженнифер Лопес выбрала невероятный наряд для вечеринки в честь своего 55-летия

В честь своего дня рождения звезда устроила настоящий бал. На днях Дженнифер Лопес исполнилось 55 лет. Она организовала грандиозный праздник в стиле нашумевшего сериала «Бриджертоны». Тугие корсеты, парики и пышные платья стали визитными карточками вечеринки.

Роскошная Джей Ло приехала на мероприятие в настоящей карете. Актриса появилась перед гостями в длинном платье небесного оттенка с вензелями и замысловатой причёской. Главными аксессуарами звезды стали полупрозрачные перчатки и аккуратное ожерелье. Под конец вечера Лопес сменила образ. Она надела аккуратное платье зелёного цвета с открытыми плечами.

Дженнифер Лопес Фото: Из личного архива Дженнифер Лопес

На вечеринке по случаю юбилея звезды собрались все её близкие, коллеги и друзья. Кроме того, отдельно Дженнифер поблагодарила многочисленных поклонников, от которых в этот день пришло множество поздравлений и пожеланий.

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