Идеальна по всем фронтам: названа самая красивая женщина в мире

Известный пластический хирург назвал имя звезды, чьи пропорции практически приближены к идеалу. Доктор Джулиан де Сильва заявил, что самой красивой женщиной в мире является актриса Аня Тейлор-Джой. По словам хирурга, лицо звезды сериала «Ход королевы» максимально соответствует общепринятым представлениям о совершенстве.

У неё самый высокий общий показатель положения глаз — 98,9%, что всего на 1,1% меньше идеала, — объяснил де Сильва.

Доктор рассказал, что соотнёс параметры актрисы с правилом золотого сечения и сделал вывод, что в общей сложности её показатели идеальны на 94,66%. Вторую строчку рейтинга заняла Зендея (94,37%), а третью – модель Белла Хадид (94,35%). В пятёрку «идеальнейших» также вошли актрисы Марго Робби (92,67%) и Сон Хе-гё (92,67%).

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