Праздничные дни в 2025 году: новогодние каникулы продлятся 11 дней

Министерство труда и социальной защиты России подготовило проект постановления о переносе выходных дней в 2025 году. Соответствующий документ размещён на федеральном портале проектов нормативных актов.
В соответствии с проектом, власти намерены перенести следующие выходные:
- с субботы 4 января на пятницу 2 мая;
- с воскресенья 5 января на среду 31 декабря;
- с воскресенья 23 февраля на четверг 8 мая;
- с субботы 8 марта на пятницу 13 июня;
- с субботы 1 ноября на понедельник 3 ноября.
В результате таких изменений новогодние каникулы продлятся целых 11 дней, с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Кроме того, в следующем году нерабочими днями станут:
- 22–23 февраля;
- 8–9 марта;
- 1–4 мая;
- 8–11 мая;
- 12–15 июня;
- 2–4 ноября;
- с 31 декабря 2025 года по 8 января 2026 года.
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