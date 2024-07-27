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Праздничные дни в 2025 году: новогодние каникулы продлятся 11 дней

Праздничные дни в 2025 году: новогодние каникулы продлятся 11 дней
Праздничные дни в 2025 году
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Министерство труда и социальной защиты России подготовило проект постановления о переносе выходных дней в 2025 году. Соответствующий документ размещён на федеральном портале проектов нормативных актов.

В соответствии с проектом, власти намерены перенести следующие выходные:

  • с субботы 4 января на пятницу 2 мая;
  • с воскресенья 5 января на среду 31 декабря;
  • с воскресенья 23 февраля на четверг 8 мая;
  • с субботы 8 марта на пятницу 13 июня;
  • с субботы 1 ноября на понедельник 3 ноября.

В результате таких изменений новогодние каникулы продлятся целых 11 дней, с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Кроме того, в следующем году нерабочими днями станут:

  • 22–23 февраля;
  • 8–9 марта;
  • 1–4 мая;
  • 8–11 мая;
  • 12–15 июня;
  • 2–4 ноября;
  • с 31 декабря 2025 года по 8 января 2026 года.
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