Праздничные дни в 2025 году: новогодние каникулы продлятся 11 дней

Министерство труда и социальной защиты России подготовило проект постановления о переносе выходных дней в 2025 году. Соответствующий документ размещён на федеральном портале проектов нормативных актов.

В соответствии с проектом, власти намерены перенести следующие выходные:

с субботы 4 января на пятницу 2 мая;

с воскресенья 5 января на среду 31 декабря;

с воскресенья 23 февраля на четверг 8 мая;

с субботы 8 марта на пятницу 13 июня;

с субботы 1 ноября на понедельник 3 ноября.

В результате таких изменений новогодние каникулы продлятся целых 11 дней, с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Кроме того, в следующем году нерабочими днями станут:

22–23 февраля;

8–9 марта;

1–4 мая;

8–11 мая;

12–15 июня;

2–4 ноября;

с 31 декабря 2025 года по 8 января 2026 года.

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