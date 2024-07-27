Циклон принесёт понижение температуры: в Москве после тёплых выходных похолодает

В выходные дни москвичей ждёт тёплая погода, однако уже в понедельник погода пойдёт на спад. Об этом сообщают в Гидрометцентре России.

Начало новой недели принесёт более продолжительные дожди в большинстве районов Москвы и области и понижение температуры.

В выходные дни, 27 и 28 июля, в Москве воздух прогреется до +26…+28 градусов. В воскресенье местами возможен кратковременный дождь.

В начале новой недели дожди и понижение температуры принесут циклон, который сформируется над югом Балтики.

В понедельник, 29 июля, в Москве ожидается +19…+24 градуса днём. В ночь на 30 июля в столице похолодает до +9…+14 градусов, а днём будет +17…+22 градуса. Временами возможны дожди разной интенсивности.

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