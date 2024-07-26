Идеальные выходные: с 26 по 28 июля в «Измайлово» пройдёт Гидрофлай Фест-2024

В ближайшие дни «Измайлово» превратится в место притяжения всех экстремалов. С 26 по 28 июля там пройдёт фестиваль, посвящённый гидрофлаю. В этом году зрелищные акробатические номера покажут более ста спортсменов из разных стран.

Гостей фестиваля ждут соревнования по гидрофлаю, ховерборду, аквабайк-фристайлу, джетпаку и джетсёрфу. Кроме того, 28 июля на сцене и над водой пройдёт спортивно-театрализованный спектакль «Сказка о царе Салтане», приуроченный к 225-летию со дня рождения А.С.Пушкина, а также состоятся гидрофлай-шоу и концерт группы «Парк культуры».

Параллельно каждый гость сможет принять участие в уроках актёрского мастерства от Московского драматического театра имени Н.В. Гоголя, поиграть в шахматы, настольный теннис, бадминтон и фрисби, а также попробовать свои силы в гонках на велотренажёре.

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