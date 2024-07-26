Церемония открытия Олимпийских игр в Париже: подборка самых стильных нарядов звёзд

Сегодня Париж сияет. 26 июля во французской столице проходит открытие Олимпийских игр. Город стал местом притяжения для известных спортсменов, актёров, певцов и моделей. Кажется, что к Эйфелевой башне съехались все самые талантливые, стильные и активные знаменитости. Смотрим, какие образы выбрали звёзды для церемонии открытия.

Гостями мероприятия стали Фаррелл Уильямс, Наталья Водянова и Антуан Арно, Венсан Кассель и Ариана Гранде, Келли Кларксон, Линдси Вонн и многие другие. Все они выбрали наряды, вдохновлённые эстетикой спорта, здорового образа жизни и одновременно утончённости, свойственной столице Франции.

К слову, далеко не все знаменитости приехали в Париж не только в качестве зрителей захватывающего шоу, некоторые из них выступят в рамках открытия Олимпиады-2024. Так, на большой сцене появилась Леди Гага, а главной музыкальной гостьей обещает стать Селин Дион.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.