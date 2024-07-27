Стильно, ярко и экологично: выбираем самую запоминающуюся форму сборной на Олимпиаде-2024

26 июля в Париже состоялось открытие летних Олимпийских игр. Это не только большое спортивное, но ещё и модное событие, ведь формы для национальных команд создаются лучшими дизайнерами всемирно известных брендов. Некоторые страны в этом году смогли по-настоящему удивить, представив яркие и запоминающиеся костюмы.

Комфорт, экологичность и стиль — главные элементы, которые сочетает в себя национальная форма сборных в этот раз. Дизайнеры вложили весь свой креатив, чтобы создать действительно уникальные костюмы. Самое время рассмотреть наиболее запоминающиеся формы поближе и выбрать, какая из них достойна называться лучшей в рамках этой Олимпиады.

Как взаимодействовать с рейтингом ниже: Cписок формируется в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме. Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑». Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Рейтинг: самая запоминающаяся форма сборной на Олимпиаде-2024 Фото: Lars Baron/Getty Images 1 место Гаити Форма сборной Гаити отличается ярким принтом и необычными национальными деталями. Образы для спортсменов разработал бренд Stella Jean, а гаитянский художник Филипп Додар украсил их причудливыми рисунками. Юбки, рубашки из шамбре, белые жилеты с синими подкладочными лацканами, атласные пояса — каждый элемент продуман до мелочей. Фото: Alex Davidson/Getty Images 2 место Монголия Форму для национальной сборной Монголии разработал молодой местный бренд Michel&Amazonka. Спортивные костюмы отличаются характерными национальными орнаментами, а также отражают национальную самобытность монгольской культуры. Отдельное внимание при создании формы было уделено деталям и качеству ткани. Фото: Morry Gash-Pool/Getty Images 3 место Австралия На церемонии открытия Игр сборная Австралии появилась в стильных костюмах с изумрудными пиджаками от бренда Sports Craft. Для мужчин дизайнеры разработали лёгкие шорты песочного оттенка, а для женщин — плиссированный юбки. Главной фишкой образов стала подкладка костюмов, на которой аккуратно вышиты имена всех олимпийских чемпионов Австралии (301 человек). Фото: Carmen Mandato/Getty Images 4 место Италия Модный дом Emporio Armani, который уже не впервые одевает итальянских спортсменов на Олимпийские игры, решил не отказываться от вечной классики. Минималистичные костюмы действительно выделяются среди пёстрых образов других спортсменов. Вероятно, в этом и была задумка дизайнеров — просто, но со вкусом. Фото: Steph Chambers/Getty Images 5 место Канада Канадский бренд спортивной одежды Lululemon в первую очередь позаботился о комфорте и функциональности формы для олимпийской сборной. Для спортсменов создали яркую, но вместе с этим и технологичную форму с тёмно-красным принтом. Костюмы рассчитаны на то, что атлет будет чувствовать себя комфортно в любых условиях. Фото: Naomi Baker/Getty Images 6 место Великобритания Уже третий раз подряд форму для британцев разрабатывает бренд Ben Sherman. В этом году был сделан акцент на уникальность культурного кода Великобритании. На разных элементах нарядов легко прослеживается орнамент с изображением розы, чертополоха, нарцисса и трилистника — это символы Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Спортивную форму для сборной разработал adidas. В основе — классическое сочетание цветов национального флага и стрит-стилистики. Фото: Hector Vivas/Getty Images 7 место Франция На церемонии открытия хозяева Олимпиады появились в стильных тёмно-синих костюмах от Berluti и Louis Vuitton. На лацканы пиджаков поместили отсылку к национальному флагу. А вот над спортивной формой для сборной работал бренд Le Coq Sportif. Известный дизайнер одежды Стефан Эшпул разработал светлые костюмы. Кстати, он даже получил одобрение от Международной федерации дзюдо на то, чтобы для пошива кимоно использовались ткани, произведённые во Франции. Фото: Ashley Landis — Pool/Getty Images 8 место США С 2008 года за олимпийскую форму сборной США ответственен бренд Ralph Lauren. Для открытия Игр в Париже были разработаны синие блейзеры с красно-белыми элементами, а также рубашки из хлопковой ткани оксфорд — отсылка к легендарной «Лиге плюща». Вместо брюк спортсменам предложили носить джинсы. Классические и по-американски комфортные образы стали главной модной фишкой сборной США. Фото: olympijskytym.cz 9 место Чехия В этом году главным элементом формы национальной сборной Чехии стали необычные плащи с абстрактным узором. Они были созданы из переработанного пластика в сотрудничестве аутдор-бренда Alpine Pro и дизайнера Яна Черны. Основной частью «парадного» образа стали длинные чёрные брюки и классические поло с воротничками. Фото: Geoffroy Van Der Hasselt-Pool/Getty Images 10 место Нидерланды Комфорт стал основой формы Нидерландов. Креативный бренд The New Originals разработал образы для открытия Олимпиады с белыми джинсовыми куртками и лёгкими брюками. А вот выступать атлеты будут в ярко-оранжевых спортивных костюмах.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.