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Гидрометцентр: в августе в Россию придут первые заморозки

Гидрометцентр: в августе в Россию придут первые заморозки
В августе в Россию придут первые заморозки
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В начале августа москвичей ждёт жаркая погода, однако к концу месяца прогнозируется резкое похолодание, вплоть до заморозков. Об этом сообщает заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой».

Температура выше нормы ожидается на западе европейской территории России, включая Калининградскую, Псковскую области и Карелию, а также на севере, в Мурманской области, и на востоке Коми.

В центральных областях, многих северных регионах, Поволжье и на юге температура будет соответствовать климатическим нормам. В центре России днём прогнозируется в среднем +20…+25 градусов, на Верхней Волге — около +19…+24 градуса, южнее Казани — до +24…+29 градусов. В южных регионах температура может достигать +33 градусов.

На Урале и юге Западной Сибири, кроме Кемеровской области и Алтая, также ожидается тёплая погода. В Свердловской, Курганской и Челябинской областях дневные температуры будут колебаться в пределах от +19 до +24 градусов, а на юге Западной Сибири — от +21 до +26 градусов.

В центральных и южных областях Красноярского края и Иркутской области температура будет около или чуть ниже нормы, днём ожидается +18…+23 градуса. В Приморье и Хабаровском крае будет тепло — до +27 градусов.

Что касается осадков, то дождливый август синоптики обещают в Поволжье, на Урале, в Башкирии, Татарстане, в Хабаровском крае, Магаданской области. Сухая погода возможна в Тульской, Рязанской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Белгородской областях.

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