«Обязанности дедушки»: сын Снуп Догга показал милое фото рэпера с внучкой на Олимпиаде

Музыкант приехал в Париж не один. Снуп Доггу (Snoop Dogg) выпала честь исполнить роль одного из факелоносцев на церемонии открытия летних Олимпийских игр во Франции. Поддержать рэпера прилетела его большая семья. Сын артиста опубликовал трогательный закулисный кадр, на котором его отец запечатлён с внучкой.

На фотографии Снуп Догг помогает девочке завязать шнурки на кроссовках. В отличие от дедушки, девочка обулась в классическую версию кроссовок от adidas, а вот сам рэпер появился на открытии в стильных золотых кедах, которые были созданы специально для этого события.

Снуп Догг с внучкой Фото: Из личного архива Корделла Бродуса

Обязанности дедушки во время Олимпиады. Вся семья в сборе! — подписал трогательный кадр сын Снуп Догга, Корделл Бродус.

Всего же у 52-летнего музыканта есть трое детей: сыновья Корде (29 лет), Корделл (27 лет) и дочь Кори (25 лет), а также 12 внуков. В одном из интервью рэпер назвал их смыслом своей жизни.

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