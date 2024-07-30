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На создание платья Селин Дион для Олимпиады ушло более 1000 часов

На создание платья Селин Дион для Олимпиады ушло более 1000 часов
Селин Дион
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Выступление певицы стало главным сюрпризом церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. Впервые за долгое время Селин Дион выступила на большой сцене. Специально для этого события модный дом DIOR разработал удивительное платье с бахромой из бисера.

Селин Дион на открытии Олимпиады

Селин Дион на открытии Олимпиады

Фото: IOC via Getty Images

В этом образе Дион исполнила «Гимн любви» Эдит Пиаф прямо на Эйфелевой башне. На создание роскошного платья модельеры потратили более 1000 часов. Дело в том, что оно полностью было расшито вручную, а это работа поистине кропотливая. Впрочем, все старания действительно того стоили.

Селин призналась, что выступление на церемонии открытия Олимпийских игр было её давней мечтой. Исполнительница поблагодарила поклонников за поддержку и пообещала, что приложит все усилия для того, чтобы в скором времени снова выйти на сцену.

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