Словно другой мир: Жизель Бюндхен показала захватывающие кадры из поездки в Бразилию

Кажется, что супермодель отправилась на самый край света. Эти летние каникулы Жизель Бюндхен проводит в путешествии по Бразилии. На днях она посетила одно из самых живописных и удивительных мест этой страны. Манекенщица поделилась кадрами из местного заповедника Ленсойс-Мараньенсес.

Жизель Бюндхен Фото: Из личного архива Жизель Бюндхен

Глядя на фотографии, невольно ловишь себя на мысли о том, что Жизель находится на другой планете. По словам Бюндхен, она всегда мечтала побывать в этом прекрасном месте, чтобы своими глазами увидеть прекрасные песчаные дюны и поплавать в лазурных лагунах.

Жизель Бюндхен Фото: Из личного архива Жизель Бюндхен

Модель отправилась в путешествие по Бразилии сразу же после празднования своего 44-го дня рождения. В честь этого события она устроила уютную вечеринку для близких. Теперь же Жизель общается с дикой природой и наслаждается видами, которые однозначно стоит увидеть хотя бы однажды.

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