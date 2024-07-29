Зарегистрировано две смерти: эксперты оценили риски распространения лихорадки Оропуш

Зафиксированы первые случаи смерти от лихорадки Оропуш — малоизвестного заболевания, распространяемого через укусы инфицированных мошек и комаров. Умерли две молодые женщины в Бразилии, пишет MedicalXpress.

Впервые вирус был обнаружен в Тринидаде и Тобаго в 1955 году. Чаще всего он передаётся через укусы мошек, хотя может распространяться и через комаров. Важно, что вирус не передаётся напрямую от человека к человеку.

В этом году было выявлено более 7,7 тысячи случаев лихорадки Оропуш в пяти странах: Бразилии, Боливии, Перу, Кубе и Колумбии. Большинство из них выявлено в Бразилии.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, вирус вызывает симптомы, схожие с лихорадкой денге: лихорадка, мышечные боли, скованность суставов, головная боль, рвота, тошнота, озноб или чувствительность к свету. Тяжёлые случаи могут привести к опасным для жизни осложнениям, таким как менингит.

Специфических методов лечения или вакцин против вируса не существует. Лучшая защита — избегать укусов мошек и комаров в зараженной местности.

Учёные опасаются, что более высокие температуры, вызванные изменением климата, увеличивают ареал обитания комаров по всему миру. Это, в свою очередь, может повысить потенциальное распространение инфекций, в том числе и лихорадки Оропуш.

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