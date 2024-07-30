Исследование: недостаток секса у женщин связан с повышенным риском смерти

Учёные из Университета Уолдена в США обнаружили связь между недостатком секса у женщин и повышенным риском смерти. Результаты исследования опубликованы в Journal of Psychosexual Health.

Авторы проанализировали данные 14 542 взрослых американцев в возрасте от 20 до 59 лет. Оказалось, что женщины, которые занимаются сексом реже одного раза в неделю, умирали на 70% чаще, чем их сверстницы, ведущие активный сексуальный образ жизни. Среди участниц с депрессией этот показатель был ещё выше: вероятность смерти в отсутствие регулярных половых контактов повышалась на 197%, то есть в три раза.

Низкая частота половых контактов может привести к трёхкратному увеличению общей смертности, даже после учёта факторов здоровья и демографических факторов. В соответствии с нашими выводами, сексуальная активность важна для общего здоровья сердечно-сосудистой системы, возможно, из-за снижения вариабельности сердечного ритма и увеличения кровотока.

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