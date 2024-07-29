Исследование: эта 8-недельная диета снижает биологический возраст на 7,5 месяца

Учёные из Национального института старения продемонстрировали, что следование определённой диете всего в течение двух месяцев оказывает значимое влияние на наш биологический возраст, который является одним из ключевых маркеров здоровья. Исследование опубликовано в журнале BMC Medicine.

Речь идёт о веганской диете. Авторы провели эксперимент с 21 парой идентичных близнецов в возрасте около 40 лет. Одной группе был назначен восьминедельный веганский рацион, в то время как другая придерживалась всеядной диеты.

Выяснилось, что у близнецов, следовавших веганской диете, произошли значительные изменения маркеров здоровья. За восемь недель их биологический возраст снизился в среднем на 7,5 месяца.

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