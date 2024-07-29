БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Исследование: эта 8-недельная диета снижает биологический возраст на 7,5 месяца

Исследование: эта 8-недельная диета снижает биологический возраст на 7,5 месяца
Диета снижает биологический возраст на 7,5 месяца
Аудио-версия:
Комментарии

Учёные из Национального института старения продемонстрировали, что следование определённой диете всего в течение двух месяцев оказывает значимое влияние на наш биологический возраст, который является одним из ключевых маркеров здоровья. Исследование опубликовано в журнале BMC Medicine.

Речь идёт о веганской диете. Авторы провели эксперимент с 21 парой идентичных близнецов в возрасте около 40 лет. Одной группе был назначен восьминедельный веганский рацион, в то время как другая придерживалась всеядной диеты.

Выяснилось, что у близнецов, следовавших веганской диете, произошли значительные изменения маркеров здоровья. За восемь недель их биологический возраст снизился в среднем на 7,5 месяца.

Читайте также:
Таблетка от старения: учёные нашли способ продлить молодость

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android