БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Фейковые брекеты: стоматолог прокомментировала опасный тренд

Фейковые брекеты: стоматолог прокомментировала опасный тренд
Фейковые брекеты: врач прокомментировала тренд
Аудио-версия:
Комментарии

Подростки массово покупают фейковые брекеты, которые имитируют настоящие. Опасен ли такой тренд для здоровья, рассказала Ирина Гузяева — врач-стоматолог-терапевт клиники «Будь Здоров» на Сущёвском Валу.

Фейковые брекеты устанавливает не врач, поэтому возможных неприятных последствий довольно много.

Среди них:

  • Отравление. Официального контроля над производством фейковых брекетов нет. В проволоках и скобах могут находиться ядовитые химические вещества.
  • Порезы. Поранить язык, внутреннюю сторону щеки или губы можно и обычными брекетами, но для этого стоматолог-ортодонт выдаёт специальный воск, который изолирует металлические части системы от слизистой.
Такого средства нет в наборе фейковых брекетов, которые к тому же постоянно смещаются в связи с недостаточно прочной фиксацией на зубах.
  • Инфекции. Составные фейковой системы производят не из медицинских материалов и не хранят в стерильных условиях.
  • Удушье. Если конструкция закреплена непрочно, проволока или отдельный элемент могут отклеиться и попасть в дыхательные пути.
  • Смещение зубов. Даже фейковые брекеты могут создать давление, из-за чего зубы могут сместиться. Тогда понадобится дорогостоящее ортодонтическое лечение.
Точно не известно, с какими последствиями можно столкнуться из-за клея, который используется при фиксации. При контакте с кожей и слизистыми он может стать причиной аллергической реакции (зуда, покраснения и отёка слизистой в месте применения).
Читайте также:
Стоматолог назвал 7 вещей, которые нельзя делать после удаления зуба
Стоматолог назвал 7 вещей, которые нельзя делать после удаления зуба

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android