«У меня более 100 биологических детей»: Павел Дуров оказался многодетным отцом

Неожиданное признание опубликовал создатель Telegram Павел Дуров. Он заявил, что стал многодетным отцом.

Мне только что сказали, что у меня более 100 биологических детей. Как это возможно для парня, который никогда не был женат и предпочитает жить один?

Бизнесмен рассказал, что 15 лет назад к нему обратился друг. Он попросил Павла Дурова сдать сперму в клинику, чтобы у них с женой родился ребёнок, — у пары были проблемы с фертильностью.

В клинике предпринимателю сказали, что «высококачественного донорского материала» не хватает, и призвали сдавать больше спермы, чтобы анонимно помочь большему количеству пар.

Перенесёмся в 2024 год, и за время моего донорства более сотни пар в 12 странах смогли завести детей.

Павел Дуров отметил, что планирует открыть свой ДНК-код, чтобы его биологическим детям было проще находить друг друга.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.