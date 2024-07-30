Шеннен Доэрти осознала, насколько была красивой, лишь незадолго до смерти

Актриса умерла 14 июля. Незадолго до своей смерти Шеннен Доэрти успела принять участие в выпуске подкаста, в котором порассуждала о красоте. 53-летняя звезда «Зачарованных» рассказала, что лишь повторный просмотр сериала спустя много лет наконец дал ей осознать собственную привлекательность.

Знаете, действительно забавно, что я поймала себя на мысли: «Боже, я была такой хорошенькой». И ведь тогда нас практически не красили. Всё дело в хорошем освещении, а ещё я была худой. Теперь же добиться желаемой стройности мне удалось только из-за рака, — поделилась актриса.

По словам Шеннен, осознание быстротечности времени на мгновение ввело её в ступор, а после поселило в её сердце добрую грусть. Доэрти отметила, что именно в тот момент впервые за долгое время почувствовала себя по-настоящему живой.

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