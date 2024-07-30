16-летняя дочь Николь Кидман вышла вместе с мамой на красную дорожку

Дочь актрисы не так часто появляется на публике. Николь Кидман стала почётной гостьей модного мероприятия OMEGA, прошедшего на днях в Париже. Компанию звезде «Большой маленькой лжи» составила её 16-летняя дочь Сандей. Девушка позировала вместе с мамой в стильном брючном костюме серого цвета с трендовым жилетом.

Николь Кидман с дочерью Сандей Фото: Кадр из видео Adore Luxy

Сама же Кидман выбрала для выхода в свет белоснежную «двойку», состоящую из топа и юбки. На протяжении всего вечера Сандей что-то скромно обсуждала с мамой и не общалась с журналистами. В одном из недавних интервью актриса предположила, что её дочь пока слишком юна для того, чтобы регулярно появляться на красных дорожках и с большим трепетом реагировать на всё, что происходит в Голливуде.

Дебют Сандей на светском мероприятии состоялся лишь в апреле этого года. Николь Кидман не исключает вероятности того, что в будущем её дочь захочет построить большую карьеру в кинематографе. Звёздная мама эту идею однозначно поддержит.

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