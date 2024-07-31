Шэрон Стоун опубликовала редкое фото с 19-летним приёмным сыном

Звезда «Основного инстинкта» прогулялась по Риму. 66-летняя Шэрон Стоун отправилась в путешествие по Италии вместе со своим приёмным сыном Лэрдом, которому недавно исполнилось 19 лет. Парень ведёт непубличный образ жизни и практически не появляется в социальных сетях знаменитой мамы.

Шэрон опубликовала редкую фотографию с Лэрдом. На ней счастливые мать и сын идут по одной из живописных итальянских улиц. Стоун для прогулки по Риму выбрала летящее платье с цветочным принтом, а Лэрд надел классические брюки и рубашку. Актриса широко улыбалась, держа в руках букет алых роз.

Шэрон Стоун с сыном Фото: Из личного архива Шэрон Стоун

Гуляю по Риму с сыном перед началом нового учебного года, — подписала снимок Шэрон.

Стоун вместе со своим бывшим мужем Филом Бронштейном усыновила Лэрда в 2005 году. Кроме того, экс-супруги в 2000 году взяли под опеку мальчика Роана, а в 2006-м, уже после развода, актриса забрала к себе сына Куинна.

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