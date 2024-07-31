Девушки запустили в Сети тренд «Уродливая привилегия», чтобы защититься от стереотипов

Блогерши решили разрушить представления о красоте. В различных социальных сетях стали появляться ролики с хэштегом Ugly privilege («Уродливые привилегии»), в которых девушки заявляют, что быть некрасивой значит быть в тренде. По их словам, непривлекательность позволяет им чувствовать себя безопасно в обществе, где мужчины выдвигают свои правила относительно женской красоты.

Одной из блогерш, которая набирает наибольшее число просмотров под видео с подобным хэштегом, стала девушка по имени Сара. Она заявила, что настало время показать: мужчины не имеют права писать свои правила относительно того, как должны выглядеть женщины.

Если я говорю, что я непривлекательная, это не значит, что я в принципе считаю себя некрасивой. Я имею в виду, что для мужчин я уродлива. К счастью, благодаря этому они оставляют меня в покое. Для меня это настоящая привилегия, — заявила Сара.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.