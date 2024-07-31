Всё необходимое для бегунов: на территории Лужников вновь откроется Беговой центр

На территории Южного спортивного центра ОК «Лужники» Департамент спорта города Москвы и Беговое сообщество вновь откроют Беговой центр. В этом году он будет работать с 1 августа по 8 сентября 2024 года.

В Беговом центре будет три основные зоны. Две из них — тренировочные: дорожки на стадионе, рассчитанные единовременно на 160 человек, где можно будет тренироваться с помощью специального оборудования, а также зона ОФП и растяжки. Третья, зона сервиса, будет включать в себя раздевалки и камеры для хранения вещей.

В центре также будет всё необходимое для бегунов — медицинская помощь, вода и салфетки, лёгкие перекусы. Сервисами смогут воспользоваться все желающие вне зависимости от занятий в центре.

В расписании будет предусмотрено время для тренировок беговых и корпоративных клубов, студенческих групп, занятий профессиональных атлетов, групп любителей, и тех, кто бегает индивидуально. Несколько раз в неделю здесь будут также заниматься группы с тренерами Бегового сообщества — в них нужно записываться отдельно. В зоне ОФП и растяжки можно заниматься самостоятельно, со своим тренером или присоединиться к мастер-классам и беговым тренировкам от Бегового сообщества. Кроме того, будут отдельные активности и временные слоты для беговых клубов Москвы.

Посещение Бегового центра — бесплатное, однако необходима предварительная регистрация.

Программа торжественного открытия 1 августа:

15:00 — открытие мероприятия и сбор гостей;

15:30–16:30 — паблик-ток «Бег в городе: как и где тренироваться в Москве?»;

16:40 — пресс-подход с организаторами;

17:00–19:00 — открытая тренировка с Натальей Назаровой.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.