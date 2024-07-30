БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

«Чемпионат» и Федерация регби России на фестивале «Пикник Афиши»

«Чемпионат» и Федерация регби России на фестивале «Пикник Афиши»
«Чемпионат» и Федерация регби России на фестивале
Аудио-версия:
Комментарии

«Чемпионат» и Федерация регби России подготовили развлекательную спортивную площадку: от мастер-классов профессиональных спортсменов до виртуального регбийного симулятора.

Федерация регби России и «Чемпионат» расскажут о регби на уникальной площадке, наполненной интерактивными активностями: мастер-класс с профессиональными спортсменами и регбийным оборудованием, лаунж-зона, приставки с видеоиграми, фотозона с главным трофеем чемпионата России по регби, автографы от звёзд сборной России.

Каждый желающий сможет попробовать себя в роли игрока и принять участие в регбийных челленджах. «Чемпионат» разыграет билеты на финал Кубка России, игровую футболку, мяч и фирменные сувениры.

Фестиваль актуальной музыки и современной культуры пройдёт в Москве 3 и 4 августа. «Пикник Афиши» отметит 20-летие в месте своего рождения, на территории СК «Лужники», где впервые состоялся в 2004 году.

Читайте также:
«Чемпионат» проведёт фитнес-челлендж на празднике здорового образа жизни DDX Fitness FEST

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android