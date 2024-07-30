«Чемпионат» и Федерация регби России на фестивале «Пикник Афиши»

«Чемпионат» и Федерация регби России подготовили развлекательную спортивную площадку: от мастер-классов профессиональных спортсменов до виртуального регбийного симулятора.

Федерация регби России и «Чемпионат» расскажут о регби на уникальной площадке, наполненной интерактивными активностями: мастер-класс с профессиональными спортсменами и регбийным оборудованием, лаунж-зона, приставки с видеоиграми, фотозона с главным трофеем чемпионата России по регби, автографы от звёзд сборной России.

Каждый желающий сможет попробовать себя в роли игрока и принять участие в регбийных челленджах. «Чемпионат» разыграет билеты на финал Кубка России, игровую футболку, мяч и фирменные сувениры.

Фестиваль актуальной музыки и современной культуры пройдёт в Москве 3 и 4 августа. «Пикник Афиши» отметит 20-летие в месте своего рождения, на территории СК «Лужники», где впервые состоялся в 2004 году.

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