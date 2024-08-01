Девушка приняла менингит за солнечный удар и два месяца была прикована к постели

Ещё одна фобия в копилку. 20-летняя Тилли Бактон отдыхала на пляжном фестивале в Англии, однако неожиданно почувствовала себя плохо. Девушка поспешила обратиться за помощью к врачам. Медики заверили Тилли, что у неё всего лишь солнечный удар, поэтому переживать не стоит.

Со временем состояние Бактон ухудшалось, и она вновь поехала в больницу. Тогда-то и выяснилось, что на самом деле у девушки вирусный менингит, симптомы которого действительно напоминают солнечный удар. Тилли рассказала, что купалась в море, а после того, как вылезла из воды, почувствовала, сильный озноб и головную боль.

Больше двух месяцев Бактон была прикована к постели. Невыносимые боли в конечностях, тошнота и усталость ежедневно сопровождали её сразу после пробуждения. С того момента прошло полтора года, однако Тилли по-прежнему борется с последствиями серьёзного заболевания.

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