Идеально для хайкинга: как принц Уильям и Кейт Миддлтон выбирают место для отдыха

Карибы, Индия, Бутан – это лишь малая часть мест, в которых побывали супруги. Путешествия по разным странам являются неотъемлемой частью королевской рутины. К выбору локации для поездки принц и принцесса Уэльские относятся предельно внимательно, ведь их главный запрос на отдых – активность.

Уильям и Кейт всегда были большими любителями спорта и пеших прогулок. Именно поэтому чаще всего они ездят в места, идеально подходящие для хайкинга. Так, например, супруги с восторгом рассказывали об отпуске на Карибах. Шестой день рождения принца Джорджа семья отпраздновала на острове Мустик, который называют настоящем раем для пеших прогулок.

Кроме того, принц и принцесса Уэльская часто выезжают в короткие поездки по Британии. Одно из их любимых мест – острова Силли, расположенные неподалёку от Корнуолла. В этом уединённом месте объединились вся мощь и красота природы. Учитывая, что Кейт Миддлтон верит в целебную силу деревьев и воды, для неё это идеальный вариант для отпуска.

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