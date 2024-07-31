Сразу три рекорда на спортивном фестивале: в «Коломенском» прошёл DDX Fitness FEST 2024

В минувшие выходные в музее-заповеднике «Коломенское» прошёл масштабный фестиваль фитнеса и здорового образа жизни. Его посетили более 20 тысяч человек. Для них провели более 150 групповых тренировок, розыгрыши подарков, ниндзя-гонку, нёрф, лазертаг. Кстати, некоторые активности стали рекордными.

Самая массовая сайкл-тренировка, которую провели вместе с Анной Плетнёвой (группа «Винтаж»), была занесена в Книгу рекордов России благодаря участию в ней одновременно более 100 человек. Туда же попала самая массовая танцевальная тренировка, в которой приняли участие 462 гостя фестиваля. А рекорд России и мира по массовому гвоздестоянию совместно с командой Sadhu Record поставили 337 человек.

В импровизированном лектории состоялись встречи со спикерами и дискуссии на тему здорового образа жизни, дисциплины и мотивации. Кроме того, у каждого была возможность позаниматься йогой, растяжкой, пилатесом, а также посетить сеансы астрологии и приоткрыть завесу тайны будущего. Маленьких гостей фестиваля развлекали аниматоры.

Звёздными гостями DDX Fitness FEST стали: двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева, телеведущий Роман Каграманов, а также блогеры Inst Rinna, Настя и Даня Титовы, Саша Теслонд и Лиза Барашек. Хедлайнерами вечерних концертов стали ARTIK & ASTI (SEVILLE), DJ SMASH и Диана Арбенина, «Ночные Снайперы».

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