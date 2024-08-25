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Красный или зелёный: эксперты объяснили, какой виноград полезнее

Красный или зелёный: эксперты объяснили, какой виноград полезнее
Эксперты объяснили, какой виноград полезнее
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Задумывались вы когда-нибудь, какой виноград полезнее: красный или зелёный? Эксперты решили ответить на этот вопрос.

Оба сорта винограда содержат клетчатку, важные для сердца и мышц витамины и минералы. Что касается зелёного винограда, то он богат витаминами С и К, которые необходимы для укрепления иммунной системы и здоровья костей.

Красный виноград отличается высоким содержанием фитохимических веществ, таких как ресвератрол. Антиоксиданты в ягоде оказывают профилактическое воздействие на здоровье сердца и защищают клетки от окислительного стресса.

Сравнение показывает: если вы цените антиоксидантный эффект, красный виноград — лучший выбор.

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