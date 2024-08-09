Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Новое исследование показывает, почему следует есть больше скумбрии и меньше лосося

Новое исследование показывает, почему следует есть больше скумбрии и меньше лосося
Почему нужно есть больше скумбрии и меньше лосося
Аудио-версия:
Комментарии

Людям рекомендуется включать в свой рацион больше дикой рыбы, такой как скумбрия, анчоусы и сельдь. К такому выводу пришли британские учёные, их исследование опубликовано в журнале Nature Food.

Скумбрия, анчоусы и сельдь содержат необходимые питательные для здоровья вещества. Эти виды рыб не только являются важным компонентом в корме для лосося, выращиваемого на фермах, но и сами по себе обеспечивают организм человека такими важными элементами, как кальций, витамин B12 и омега-3 жирные кислоты, которые зачастую недостаточно представлены в нашем рационе.

Недавние исследования показывают, что выращивание лосося на фермах может приводить к потере жизненно важных питательных веществ. Учёные отмечают, что потребление дикой «кормовой» рыбы может не только улучшить здоровье, но и снизить давление на ограниченные морские ресурсы.

Авторы проанализировали поток питательных веществ от «кормовых» видов дикой рыбы к выращенному лососю, которого они кормили. Они обнаружили снижение шести из девяти питательных веществ в филе лосося — кальция, йода, железа, омега-3, витамина B12 и витамина A, но повышение уровня селена и цинка.

Бо́льшая часть дикой «кормовой» рыбы соответствовала рекомендациям по содержанию питательных веществ при меньших размерах порций, чем выращенный на ферме атлантический лосось.

Читайте также:
Врач-гастроэнтеролог рассказал, можно ли покупать живую рыбу летом

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android