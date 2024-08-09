Новое исследование показывает, почему следует есть больше скумбрии и меньше лосося

Людям рекомендуется включать в свой рацион больше дикой рыбы, такой как скумбрия, анчоусы и сельдь. К такому выводу пришли британские учёные, их исследование опубликовано в журнале Nature Food.

Скумбрия, анчоусы и сельдь содержат необходимые питательные для здоровья вещества. Эти виды рыб не только являются важным компонентом в корме для лосося, выращиваемого на фермах, но и сами по себе обеспечивают организм человека такими важными элементами, как кальций, витамин B12 и омега-3 жирные кислоты, которые зачастую недостаточно представлены в нашем рационе.

Недавние исследования показывают, что выращивание лосося на фермах может приводить к потере жизненно важных питательных веществ. Учёные отмечают, что потребление дикой «кормовой» рыбы может не только улучшить здоровье, но и снизить давление на ограниченные морские ресурсы.

Авторы проанализировали поток питательных веществ от «кормовых» видов дикой рыбы к выращенному лососю, которого они кормили. Они обнаружили снижение шести из девяти питательных веществ в филе лосося — кальция, йода, железа, омега-3, витамина B12 и витамина A, но повышение уровня селена и цинка.

Бо́льшая часть дикой «кормовой» рыбы соответствовала рекомендациям по содержанию питательных веществ при меньших размерах порций, чем выращенный на ферме атлантический лосось.

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