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Эксперты объяснили, когда полезно спать без подушки

Эксперты объяснили, когда полезно спать без подушки
Почему нельзя спать без подушки
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Выбор этого изделия может существенно влиять на качество вашего сна и здоровье позвоночника. Эксперты предупреждают, что сон без подушки не всегда хорош, но в некоторых случаях это действительно может принести пользу.

Если вы предпочитаете спать на животе, лучше отказаться от подушки. Сон на животе с подушкой может привести к неправильному положению позвоночника и перенапряжению шейных мышц, что, в свою очередь, вызывает боль и дискомфорт. Кроме того, сон без подушки в этой позиции способствует более свободному дыханию.

На спине можно тоже спать без подушки, но это возможно только при условии использования мягкого матраса, который позволяет телу погружаться глубже и исключает зазор между шеей и поверхностью кровати. Если ваш матрас жёсткий, подушка необходима для правильной поддержки шейных позвонков.

Если вы спите на боку, подушка обязательна. Она помогает поддерживать правильное положение позвоночника, заполняя пространство между головой и матрасом. Важно учитывать твёрдость матраса: чем он жёстче, тем выше должна быть подушка, чтобы обеспечить достаточную поддержку.

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