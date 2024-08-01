Русская возлюбленная Джонни Деппа показала себя в купальнике

Модель отправилась в путешествие по Греции. Юлия Власова проводит лето на острове Миконос. 28-летняя уроженка Екатеринбурга сейчас живёт в Чехии, где владеет собственным салоном красоты, и часто ездит по разным странам мира.

Юлия Власова Фото: Из личного архива Юлии Власвой

Возлюбленная Джонни Деппа поделилась кадрами, на которых продемонстрировала, как проводит отпуск в Греции. Манекенщица опубликовала фотографию в изумрудном бикини, которое выигрышно подчеркнуло её утончённую талию и рельефный пресс. В качестве дополнения к пляжному образу Власова выбрала солнцезащитные очки и золотые украшения.

Напомним, о союзе голливудского актёра и модели из России стало известно несколько недель назад. Оказалось, что Джонни и Юлия счастливы вместе уже около двух лет. Пара не афиширует отношения, однако большую часть времени проводит вместе.

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