БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Русская возлюбленная Джонни Деппа показала себя в купальнике

Русская возлюбленная Джонни Деппа показала себя в купальнике
Юлия Власова
Аудио-версия:
Комментарии

Модель отправилась в путешествие по Греции. Юлия Власова проводит лето на острове Миконос. 28-летняя уроженка Екатеринбурга сейчас живёт в Чехии, где владеет собственным салоном красоты, и часто ездит по разным странам мира.

Юлия Власова

Юлия Власова

Фото: Из личного архива Юлии Власвой

Возлюбленная Джонни Деппа поделилась кадрами, на которых продемонстрировала, как проводит отпуск в Греции. Манекенщица опубликовала фотографию в изумрудном бикини, которое выигрышно подчеркнуло её утончённую талию и рельефный пресс. В качестве дополнения к пляжному образу Власова выбрала солнцезащитные очки и золотые украшения.

Напомним, о союзе голливудского актёра и модели из России стало известно несколько недель назад. Оказалось, что Джонни и Юлия счастливы вместе уже около двух лет. Пара не афиширует отношения, однако большую часть времени проводит вместе.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Словно другой мир: Жизель Бюндхен показала захватывающие кадры из поездки в Бразилию
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android