Гидрометцентр дал прогноз погоды в Москве на август

Известно, какая погода ждёт москвичей в последний месяц лета. Прогноз опубликовал Гидрометцентр России.

Средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах +16…+18 градусов Цельсия, что соответствует многолетним значениям. Месячное количество осадков также будет находиться около среднего многолетнего уровня — около 78 мм.

Многолетняя средняя месячная температура для августа составляет +16,5…+17,7 градуса, в центре Москвы этот показатель достигает 18 градусов. В отдельные годы средняя месячная температура колебалась от +12 градусов в 1884 году до +22 градусов в 1938, 2010 и 2022 годах.

Ожидается, что в августе будет от 22 до 24 дней со средней суточной температурой воздуха от +10 до +20 градусов, а также 6–7 дней с температурой выше +20 градусов. В дневное время столбики термометров будут колебаться в пределах от +22 до +24 градусов, а ночью опускаться до +11…+14 градусов (в центре Москвы до +15 градусов).

В августе отмечается 7–8 дней, когда температура днём превышает +25 градусов, примерно 1 день, когда она бывает выше +30 градусов.

В редких случаях в конце месяца ночные температуры могут опускаться до отрицательных значений, в пониженных местах заморозки возможны даже в середине месяца.

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