На ВДНХ открылась новая канатная дорога протяжённостью почти 1 км

Маршрут действительно впечатляет. Проект канатной дороги на ВДНХ появился ещё в 2018 году, однако из раза в раз её строительство откладывалось. В 2023-м она была практически готова, но после тестовых запусков так и не открылась. Тогда было обещано, что дорога начнёт работать к концу года.

Канатная дорога на ВДНХ Фото: vdnh.ru

Наконец-то канатка действительно открылась. Её протяжённость составляет целых 770 метров. Северная станция находится возле павильона Беларуси, а южная – прямо рядом с главным входом. Маршрут пролегает над парком «Орион» и парком Будущего.

Стоимость взрослого билета на канатную дорогу по будням – 450 рублей, по выходным – 550 рублей. Детский билет: по будням – 300 рублей, по выходным – 400. Предусмотрен бесплатный проезд для отдельных категорий граждан.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.