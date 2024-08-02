Поклонники не узнали Шварценеггера на фото с его дня рождения

На этой неделе, в минувший вторник, Терминатору исполнилось 77 лет. Арнольд Шварценеггер отпраздновал свой день рождения в кругу семьи. Зять актёра, Крис Пратт, опубликовал фотографии с торжества. Железный Арни не стал устраивать шумную вечеринку, поэтому близкие организовали для него небольшой уютный праздник.

Арнольд Шварценеггер и Крис Пратт Фото: Из личного архива Криса Пратта

С днём рождения, Арнольд! Ты единственный в своём роде. С нетерпением жду, когда ты будешь потягивать сигару и раздавать всем нам мудрые советы, играть в шахматы и печь домашнее печение, попутно угощая им своих любимцев, — написал Пратт.

Поклонники Шварценеггера поздравили его с днём рождения и с лёгкой грустью признались, что не могут поверить в быстротечность времени. Проблемы со здоровьем и возраст берут своё – за последнее время актёр сильно изменился, однако он по-прежнему остаётся тем самым Терминатором.

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